Kolej nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kolej mi, kollej mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kolej'dir.
KOLEJ NE DEMEK:
1- Öğretim programında yabancı bir dil öğretimine ağırlık veren okul.
2- Bazı meslek okullarına verilen ad.
KOLEJ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin kolej mi, kollej mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kolej şeklinde olmalıdır.
kollej (Yanlış kullanım)
kolej (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Polis kolejinden mezun başarılı bir polis arkadaşımızdı.”