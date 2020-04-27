Koleksiyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre koleksiyon mu, kolleksiyon mu?

Koleksiyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre koleksiyon mu, kolleksiyon mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘koleksiyon’dur. Koleksiyon mu, kolleksiyon mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘koleksiyon'dur.

KOLEKSİYON NE DEMEK:

1- Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü, derlem.

2- Modaevlerinin giyimdeki yenilikleri tanıtmak için düzenlediği defilelerde gösterilen modellerin bütünü.

KOLEKSİYON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin koleksiyon mu, kolleksiyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı koleksiyon şeklinde olmalıdır.

Kolleksiyon (Yanlış kullanım)

Koleksiyon (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yıllardır pul koleksiyonu yaptığını daha yeni öğrendim.”