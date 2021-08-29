Koleksiyonu müze oldu

Kentin kültür hayatına önemli katkılarda bulunan ve 2015’te hayata veda eden Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol’un 300’e yakın enstrümandan oluşan koleksiyonu müzeye dönüştürüldü.

Halil ATAŞ

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NİLÜFER Belediyesi, tarihi-kültürel mirasa sahip çıkma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuyla kente kazandırdığı müzelere bu defa müzik alanında bir mekan ekledi.

Bursa'nın ilk Müzik Enstrümanları Müzesi olan, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstürmanları Müzesi törenle açıldı. Müzede Türkiye'den ve dünyanın bir çok ülkesinden 300'e yakın enstrüman yer alıyor.

MÜZİKAL BİR GEZİNTİ İMKANI

REYHAN Öztaş'ın mimari olarak projelendirdiği, tasarımı Ayşegül Özmen'e ait olan ve Türkiye'nin kendi alanındaki en etkileyici müzesi olmaya aday olan mekanın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Genç kuşakların hiç tanımadığı, farklı coğrafyalara ait yüzlerce enstrümanın bulunduğu bu müze, ziyaretçilerini müzikal bir coğrafyada çok keyifli bir gezintiye çıkarıyor” dedi.

BABAMIN HAYALİ GERÇEK OLDU

MÜZENİN kavramsal çerçevesini ve proje yöneticiliğini üstlenen Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol ise, “Rahmetli babamın hayalini hayata geçirmiş olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Babamın, annesi ile birlikte dünyanın çeşitli yerlerinden getirdiği müzik aletlerinin hepsinin bir macerası var. Türkiye'yi merkeze alıp, dünyayı gezmek üzerine bir vizyon var burada. Hacı Bektaş Veli'nin ‘72 millet bir bize' dediği gibi burada, müzik alanında bunu ortaya koymaya çalıştık” ifadelerini kullandı.