Kolektif nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kolektif mi, kollektif mi?

Kolektif nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kolektif mi, kollektif mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘kolektif’tir. Kolektif mi, kollektif mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kolektif'tir.

KOLEKTİF NE DEMEK:

1- Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan, birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan:

2- Ortaklaşa.

KOLEKTİF NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin kolektif mi, kollektif mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kolektif şeklinde olmalıdır.

kollektif (Yanlış kullanım)

kolektif (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Kolektif bir düşünce anlayışını benimsemek gerekiyor.”