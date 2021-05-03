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Kolezyum için heyecan yaratan zemin projesi: Gladyatörlerin gözünden görülecek

İtalya'nın en önemli simgelerinden Kolezyum, yenilenen zemin projesiyle turistlere arenayı gladyatörlerin gözünden görme fırsatı verecek. 2 bin yıllık yapıya tamamen ahşap bir zemin yapılacak. 2023'te tamamlanması beklenen projenin görsellerini Kültür Bakanı Dario Franceschini paylaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:32, 03/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Kolezyum için heyecan yaratan zemin projesi: Gladyatörlerin gözünden görülecek

Dünya kültür mirasının en önemli simgelerinden İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Kolezyum, önemli bir dönüşüm geçirmeye hazırlanıyor.

2 bin yıllık tarihi bulunan yapı için yeni bir zemin projesi geliştirildi. Kolezyum’un zemini 19. yüzyılda arkeologlar tarafından sökülürken, gladyatörlerin tutulduğu tüneller ortaya çıkarılmıştı.

Yeni projeyle birlikte arenanın zemini ahşapla kaplanacak. 3 bin metrekarelik bir alanı kaplayacak yeni zeminle, Kolezyum’u gezenler o dönemin gladyatörlerinin gözünden arenayı görebilecek.

2023’TE BİTİRİLECEK

Hükümet tarafından da onaylanan projeyi Milan Ingegneria isimli mimarlık şirketi üstlendi. 10 şirketin projesini geride bırakan Milan Ingegneria, 15 milyon euro maliyetle zemini 2023 yılında hazır hale getirecek.

Kolezyum’un eski zemini.

Projenin başında yer alan mimar Massimiliano Milan, süreçle ilgili The Times’a bilgi verdi. Milan, “Yeni proje tamamen geri çevrilebilir olacak. Eğer, 30, 50 ya da 100 yıl içinde zemin sökülmek istenirse, kolay bir şekile bugünkü haline tamamen döndürülebilecek” dedi.

Öte yandan İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, projeyle ilgili kişisel Twitter hesabından görseller paylaştı. Kolezyum’un zeminin olduğu dönemden bir kare paylaşan Franceschini, daha sonra yeni projeyle oluşacak görüntünün tasarımlarına yer verdi.

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