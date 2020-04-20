Kolonya nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kolonya mı, kolanya mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kolonya'dır.
KOLONYA NE DEMEK: İçinde limon, lavanta, tütün vb. bitkilerin yağı bulunan, hafif kokulu alkollü bir madde.
KOLONYA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin kolonya mı, kolanya mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kolonya şeklinde olmalıdır.
kolanya (Yanlış kullanım)
kolonya (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Misafirlere kolonya ikramını sakın unutma.”