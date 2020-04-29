Komodin nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre komodin mi, komidin mi?

Komodin nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre komodin mi, komidin mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘komodin’dir. Komodin mi, komidin mi? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘komodin'dir.

KOMODİN NE DEMEK: Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolap, komot.

KOMODİN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin komodin mi, komidin mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı komodin şeklinde olmalıdır.

komidin (Yanlış kullanım)

komodin (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yatağının yanına bir çift komodin siparişi verdi.”