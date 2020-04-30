Komünist nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre komünist mi, kominist mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘komünist'tir.
KOMÜNİST NE DEMEK: Komünizm yanlısı olan kimse anlamındadır.
KOMÜNİST NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin komünist mi, kominist mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı komünist şeklinde olmalıdır.
kominist (Yanlış kullanım)
komünist (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Arkadaşının komünist olduğunu nasıl fark edemediğinden dem vurur.”