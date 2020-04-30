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Komünist nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre komünist mi, kominist mi?
Komünist nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre komünist mi, kominist mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘komünist’tir. Komünist mi, kominist mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 30 Nisan 2020 - 10:11

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘komünist'tir.

KOMÜNİST NE DEMEK: Komünizm yanlısı olan kimse anlamındadır.

KOMÜNİST NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin komünist mi, kominist mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı komünist şeklinde olmalıdır.

kominist (Yanlış kullanım)
komünist (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Arkadaşının komünist olduğunu nasıl fark edemediğinden dem vurur.”

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Son güncelleme: 10:12 - 30.04.2020
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