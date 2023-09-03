‘Komünist Osman’ Midilli’de

Gökmen Ulu'nun 'Komünist Osman'ı Midilli yaşayanlarıyla buluştu. SODEP, SHP, CHP ekseninde siyasi yaşamını sürdüren ve uzun yıllar kapalı olan Ege'deki dostluk kapısını açarak tarihe geçen dönemin Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'in hikayesinin anlatıldığı belgesel ayakta alkışlandı. Etkinlikte Ege ve dünya barışı için güçlü mesajlar verildi.

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Gökmen Ulu’nun ‘Komünist Osman’ belgeselinin Yunanistan prömiyeri Midilli’de yapıldı.

On yıllarca ilişkilerin kesik olduğu iki ülke arasındaki dostluk kapısını 1986 yılında açan isim olan dönemin Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven ve yoldaşlarının serüveninin anlatıldığı belgesel gösterimi Midilli Belediye Tiyatrosu’nda yapıldı.



Etkinliğe onur konuğu Osman Özgüven’in yanı sıra, eski Midilli Belediye Başkanları Stratis Pallis, Nasos Yakalis, eski Ayaparaskevi Belediye Başkanları Apostolos Komninakas ve Aleksandros Evangelinos, Ege'de Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok, Sniparksi Derneği Başkanı Villy Tendoma, eski CHP Milletvekili Kamil Okyay Sındır, eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, eski Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, eski Didim Belediye Başkanı Mehmet Soysalan, eski Midilli Milletvekili Yiannis Bournous da etkinliğe katılanlar arasında yer aldı.

TENDOMA: ŞİDDETTEN VE NEFRETTEN BESLENENLERİN KARŞISINDAYIZ

Belgesel gösterimi öncesi konuşmalar yapıldı. Sniparksi Başkanı Villy Tendoma, çocukluğundan beri tanıdığı Osman Özgüven’e duyduğu sevgi ve saygıyı dile getirerek, “Aklımda kalan en belirgin şey, ne kadar meşgul olursa olsun, Lesvos’tan gelen çocuklar için daima zaman ayırması, sıcak karşılaması, samimi gülümsemesiydi” dedi. Tendoma, “40 yıl önce yerel yönetimler ve halklar tarafından dostluk, barış, hoşgörü, birliktelik amaçlı başlatılan tüm iyi niyetli uğraşlarımıza Ege’nin iki yakasında da devam edeceğimiz ve iyi niyetli her adıma destek olacağımızdır. Ve tabii ki her iki ülkede de hâlâ var olan kötü niyetli, şiddet ve nefretten beslenen grupların karşısında dik durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ALTIOK: YERELDEN EVRENSELE BARIŞ BİLİNCİ AKTARACAĞIZ

Ege’de Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok, “Barış belediyeciliği dediğimiz yeni bir kavramı konuşuyorsak bunu Dikili’de kardeş halkların sesine ses olan, dönemin kırmızı çizgilerine meydan okuyan Osman Özgüven’e borçluyuz. Barış kavramını evrensel boyutuyla attığı her adıma, aldığı her nefese içselleştirerek taşıyan ve yeri geldiğinde bunun bedelini cesaretle ödeyerek adını tarihe yazdırmış biri o. Yaptıklarıyla bizlere örnek olan, geleceğe kardeşlik umutlarını taşımamızı sağlayan bu insanın önünde bir kez daha saygıyla eğilerek kendisini selamlıyorum. Ondan öğrendiklerimizle barışı savunacak yeni nesillere yerelden başlayarak evrene ulaşan bir bilinç aktaracağımıza söz veriyorum” dedi.

ULU: SAVAŞIN KAZANANI, BARIŞIN KAYBEDENİ YOKTUR

Belgeselin yönetmenliğini yapan gazeteci Gökmen Ulu, memleketinin Dikili olduğunu ve 10 yaşından itibaren bu barış hikayesine tanıklık ettiğini vurgulayarak, “Faşizan akımların, silah tüccarlarının ve emperyalist güçlerin karşısında durarak dostluğumuza halel gelmemesi için birbirimize sımsıkı sarılacağız” diye konuştu.

Ulu, konuşmasını Osman Özgüven’in şu sözleriyle tamamladı: “Savaşın kazananı, barışın kaybedeni yoktur.”

Daha sonra belgeselin gösterimi yapıldı. Midilli yaşayanları belgeseli ayakta alkışladı.

Gösterimin ardından yapımcı Oben Ulu ve yönetmen Gökmen Ulu, Midilli Belediyesi ve Sniparksi Derneği’nde Bergama Parşömeni hediye etti. Parşömenin üstüne, Osman Özgüven ve Stratis Pallis’in 1986 yılındaki ilk buluşmasında çekildikleri fotoğraf yer aldı.