Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Konjonktür nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre konjonktür mü, konjoktür mü?
Konjonktür nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre konjonktür mü, konjoktür mü?
Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘konjonktür’dür. Konjonktür mü, konjoktür mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 30 Temmuz 2019 - 10:13

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘konjonktür'dür.

KONJONKTÜR NE DEMEK?

1– Geçerli durum.

2– Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç.

KONJONKTÜR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “koknjonktür, konjoktür” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı konjonktür şeklinde olmalıdır.

konjoktür (Yanlış kullanım)
konjonktür (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bugün Türkiye’ye daha konjonktürel bir bakış gerekli.”

İLGİLİ HABERÖz geçmiş nasıl yazılır?
İLGİLİ HABERTDK güncel yazım kılavuzuna göre konservatuvar mı, konservatuar mı?
Son güncelleme: 10:14 - 30.07.2019
Etiketler