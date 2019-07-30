Konjonktür nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre konjonktür mü, konjoktür mü?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘konjonktür'dür.
KONJONKTÜR NE DEMEK?
1– Geçerli durum.
2– Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç.
KONJONKTÜR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “koknjonktür, konjoktür” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı konjonktür şeklinde olmalıdır.
konjoktür (Yanlış kullanım)
konjonktür (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bugün Türkiye’ye daha konjonktürel bir bakış gerekli.”