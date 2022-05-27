Konseri iptal edilen Melek Mosso’ya Burdur Belediyesi’nden davet

Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz, konseri iptal edilen sanatçı Melek Mosso'yu Burdur'a davet etti. Ercengiz, "Demokrat bir kentte gençlerle buluşmaya ne dersiniz?" dedi.

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Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında vereceği konseri iptal edilen Melek Mosso’yu Burdur’a davet etti.

“İNANILMAZ BİR TALEP ALIYORUM”

Ercengiz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sanatçının düşüncelerini ifade etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Sesini ve sanatını beğendiğim Melek Mosso’yu Burdurumuza davet ediyorum. En kısa zamanda sizi bölge halkımızla buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum. Demokrat bir kentte gençlerle buluşmaya ne dersiniz?”

NE OLMUŞTU?

Melek Mosso’nun Isparta Uluslararası Gül Fesvitali kapsamında 3 Haziran’da vereceği konseri belediye tarafından iptal edildi.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi dün ortak açıklama yayımlayarak, AKP’li Isparta Belediyesi’nin “halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan” konserler düzenlediğini söyleyerek Melek Mosso’yu hedef göstermişti.

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