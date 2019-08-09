Konseri iptal edilen Selçuk Balcı’yı CHP’li belediyeler davet etti

Karadenizli sanatçı Selçuk Balcı’nın 24-30 Ağustos’ta Malatya Şenlikleri’nde vereceği konser, "Her şey çok güzel olacak" dediği için kentin AKP'li Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından iptal edildi. Balcı, seçim sürecinde sosyal medya hesabından "Her şey çok güzel olacak" diye yazdığı için konserin iptal edildiğini söyleyerek tepki gösterdi. Konseri iptal edilen Balcı'yı Malatya'nın Arguvan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş başta olmak üzere çok sayıda CHP'li belediye konser için davet etti. Kızıldaş'ın teklifini kabul eden Balcı, 25 Ağustos'ta Arguvan'da konser vereceğini duyurdu.

İsmail AKDUMAN

24-30 Ağustos tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Malatya Şenlikleri kapsamında 25 Ağustos günü konser vereceği açıklanan Selçuk Balcı’nın, konseri AKP’li Belediye tarafından hiç bir sebep gösterilmeden iptal edildi. Konserinin iptal edildiğini, daha önce yayımlanmış afişten, adının ve fotoğrafının çıkarılarak yeni bir afiş yapılması üzerine öğrenen Selçuk Balcı, yaptığı açıklamada seçim sürecinde sosyal medya hesabından “Her şey güzel olacak” diye yazdığı için konserin iptal edildiğini belirterek, “Konserimizi iptal eden Malatya Belediyesi, ücret ödeyemeyeceini söyleyerek beni konser vermekten vazgeçirmeye çalıştı. Malatya halkı için ücretsiz geleceğimi söyleyince sığınacak yalan bulamayıp gelmeyin ne olur” dedi.



ARGUVAN BELEDİYE BAŞKANI DAVET ETTİ

AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesinin konseri iptal etmesinin ardından Arguvan ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, sosyal medya hesabından, “Malatya’daki konserinizin iptal edilmesini büyük üzüntü ile öğrendim. Türküler diyarı Arguvanımızda sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim” diyerek daha önce sanatçının ilçede verdiği bir konserin fotoğrafını da paylaştı. Ve bundan sonra Avanos, Odunpazarı,Maltepe, Borçka, Cide ve Çanakçı belediyelerinden davet aldı.



KIZILDAŞ’IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Ünlü sanatçı Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın konser teklifini kabul ettiğini de sosyal medyadan duyurdu. Kızıldaş’a daveti için teşekkür eden Balcı, “Arguvan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kızıldaş’ın nazik daveti üzerine 25 Ağustos pazar akşamı Malatya Arguvan halkıyla buluşacağız. Kemençeme ve türkülerime kulak vermek isteyen herkesi bu buluşmaya bekliyorum” diye yazdı.