Konserleri yarıda bırakmıştı: Hastaneye koşan Travis Barker’ın son durumu

Geçtiğimiz günlerde eşi Kourtney Kardashian'ın acil ameliyata girmesi sebebiyle turne programını yarım bırakan Travis Barker cephesinden yeni haber var.

Blink-182 davulcusu Travis Barker ve “Keeping Up with the Kardashians” isimli reality şov programıyla tanınan Kourtney Kardashian geçtiğimiz yıl dünya evine girmiş, geçtiğimiz aylarda da hamilelik haberiyle hayranlarını sevindirmişlerdi.

Ancak geçtiğimiz günlerde Kardashian (44), bebeğini henüz doğurmamışken tıbbi bir operasyon geçirmek zorunda kalarak sevenlerini korkuttu. Acil bir fetal ameliyata giren Kardashian'ın ve bebeğinin şu anki durumlarının iyi olduğu ve ikisinin de sağlıklı oldukları bildirildi.

O sırada turnede olan 47 yaşındaki Barker da ameliyat haberini alır almaz “acil bir aile meselesi” sebebiyle eşinin yanına koşmuştu.

ÜÇ KONSERİ İPTAL ETTİ

Ailesinin sağlıklı olduklarını öğrenmelerinin üzerine konser programına kaldığı yerden devam eden Barker, Belçika’nın Antwerp kentinde sahneye geri dönebildi.

Glasgow, Belfast ve Dublin şehirlerinde ertelenen üç konser için de açıklama yapan Blink-182, hayranlarına ileri tarihlerde yeniden konser vereceklerini duyurdu.



Turnenin Avrupa ayağında görülen Barker, Instagram’da paylaştığı bir videoda kendisinden bagetlerini isteyen bir hayranına baget hediye etti. Ünlü davulcu ayrıca Instagram Hikayeleri’nde Belçika’dan birkaç fotoğraf yayınlayarak takipçilerini bir kilise turuna da çıkardı.

