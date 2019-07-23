Konservatuvar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre konservatuvar mı, konservatuar mı?

Konservatuvar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre konservatuvar mı, konservatuar mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘konservatuvar’dır. Konservatuvar mı, konservatuar mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘konservatuvar'dır.

KONSERVATUVAR NE DEMEK: Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul.

KONSERVATUVAR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “konservatuvar mı, konservatuar mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı konservatuvar şeklinde olmalıdır.

konservatuar (Yanlış kullanım)

konservatuvar (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Konservatuvara gitmek için çok çalışması lazım. ”