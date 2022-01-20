Kont Dracula’nın esir tutulduğu kalede restorasyon

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Kalesi'nde restorasyon çalışmaları kapsamında Kont Dracula'nın esir tutulduğu zindanların canlandırılarak mumya heykelinin yapılmasının planladığını kaydetti.

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Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde savunma amaçlı kullanılan, gizemini halen koruyan Tokat Kalesi’nin turizme kazandırılması amaçlanıyor. Restorasyon çalışmalarında ayıca Kont Dracula olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3’üncü Vlad’ın, Tokat’ta 4 yıl boyunca sürgünde yaşadığını kalenin bu yönü ile de ortaya çıkarılması hedefleniyor.

DRACULA’NIN ESİR TUTULDUĞU ZİNDANLAR CANLANDIRILACAK

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Timur’un büyük Anadolu işgalinde fethedemediği tek kale olan Tokat Kalesi’nin, işgal edilememiş bir kale olduğuna dikkat çekti.

Restorasyon çalışmalarında Kont Dracula’nın esir tutulduğu kalenin bu yönü ile de ortaya çıkarılacağını vurgulayan Başkan Eroğlu, “Dracula’nın zindanda esir tutulmuş olması nedeniyle bir projemizi Anıtlar Kurulu’na sunacağız. Zindanların canlandırılarak Dracula’nın mumya heykelinin yapılmasını planlıyoruz. Bunları da orada ortaya koymamızla kalemizin bir de bu yönünü ortaya çıkartmış olacağız” dedi.

Başkan Eroğlu, kaleyi gezmeye gelenlerin ayrıca çay içebilecekleri Tokat manzarasını izleyebilecekleri seyir teraslarının da oluşturulacağına dikkat çekerek, “Kalemizde seyir terasının da yapılmasıyla beraber insanların hem gezdiği hem bir müze şeklinde ziyaret ettikleri bir yer olacak” diye konuştu.

140 METRE DERİNLİĞİNDEKİ SU SARNICI TURİZME KAZANDIRILACAK

Kalenin turizme kazandırılması amacıyla birkaç yıl önce yapılan çalışmalarda 140 metre derinliğinde ortaya çıkarılan su sarnıcının da değerlendirileceğini belirten Başkan Eroğlu, “Sarnıcın olduğu kuyu kazıldı. Ve sonuna kadar ulaşıldı. Ve oraya da belki bir asansör sistemiyle inilip çıkılıp insanların o dönemde nasıl bir sudan ve su kuyusundan ihtiyaçlarını giderdiklerini, ışıklandırmayla da belki ortaya koyabileceğiz. Birkaç tane daha buna benzer noktalardan bahsediliyor. Bunlarla ilgili de bir çalışma var” ifadelerini kullandı. (İHA)