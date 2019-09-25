Kontör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kontör mü, kontür mü?

Kontör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kontör mü, kontür mü?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'kontör'dür. Kontör mü, kontür mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda aranan bu kelimelerden biri de ‘kontör’dür.

KONTÖR NE DEMEK:

1- Belirli bir sürenin bir birim olarak kabul edildiği ve telefonda toplam konuşma süresinin kaç birim olduğunu sayısal olarak gösteren araç.

2- Telefon, gaz, su vb.nde tüketim birimi.

KONTÖR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin kontör mü, kontür mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kontör şeklinde olmalıdır.

kontür (Yanlış kullanım)

kontör (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Telefonu kontörlü olduğu için, bazen sıkıntı yaşıyor.”