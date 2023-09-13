Konya’nın Yeşil Kubbesi üç yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktı

Konya'nın simgesi haline gelen Mevlana Müzesi'nin "Yeşil Kubbe" olarak bilinen Kubbe-i Hadra'sı, tarihinin en kapsamlı restorasyonunun ardından yeniden ziyaretçilere açıldı.

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Mevlana’nın vefatının ardından yapımına başlanan Kubbe-i Hadra, 16 dilimli külahtan ve turkuaz çinilerden oluşuyor. Ancak yıllar içinde birçok restorasyon geçiren bu simge, 2020 yılında tarihinin en büyük restorasyonuna tabi tutuldu.

Restorasyonun başlamasıyla yıpranan ve dökülen çinilerin söküldü ve Anadolu Selçuklu dönemine ait tuğla kubbeye ulaşıldı.

Kubbe ile altındaki tuğla kubbe arasında yer yer 15 ila 18 santimetre kalınlığında yaklaşık 100 ton beton ve demir gibi sonradan eklenen yük temizlendi.

Bilim Kurulu, 1816 ve 1835 yıllarına ait çini örneklerine dayanarak mavi turkuaz tonundaki çinilerin yeniden üretilmesine karar verdi. Bu çiniler, İznik usulü sır altı tekniği kullanılarak Konya’da el emeğiyle üretildi, bu da 1396’dan sonra ilk defa gerçekleşti.

Ancak restorasyon sürecinde deformasyonlar yaşandı ve kubbenin örtüsü kaldırıldı, iskeleler sökülmeye başlandı.

Hazreti Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için şehre gelen yerli ve yabancı turistler, Kubbe-i Hadra’yı kısa bir süreliğine görebildi. Ancak çinilerin dökülmesi ve deformasyonlar nedeniyle restorasyon çalışmaları tekrar başlatıldı.

İskelelerin sökülmesiyle birlikte elde üretilen yaklaşık 8 bin 500 parça çini, Horasan harcı kullanılarak yeniden tamamlandı. Örtüsü kaldırılan Kubbe-i Hadra’da inşaat iskeleleri de artık yok.

Konya’nın yerel esnaflarından Ali Turhan, Kubbe-i Hadra’nın Mevlana Müzesi’ne değer kattığını ve turistlerin bu simgeyi göremediğinde üzüldüğünü belirtti. Mevlana Müzesi’nin simgesi olan yeşil kubbenin tekrar açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Turgut Yılmaz ise, ziyaretçilerin Kubbe-i Hadra’nın açılmasını merakla beklediğini ve şimdi çok güzel bir sonuçla karşılaştıklarını söyledi. Konya’nın bu güzel simgesini dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine tekrar sunmaktan mutlu olduklarını belirtti. (AA)