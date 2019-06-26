Köpek Adam Tasmasından Kurtuluyor

Karanlık ve umutsuz zamanlarda, yeni yeni tuhaf kötüler çıktığında, bir tek Köpek Adam günü kurtarabilir! Kötülerin amansız düşmanı, iyilerin vazgeçilmez kahramanı yepyeni maceralarıyla geri dönüyor. Fakat Köpek Adam'ın işi bu kez zor gibi: Sinsi Petey'nin akla zarar icatlarını ve süper zeki Fırıldak'ın korkunç planlarını alt etmeyi başarabilecek mi?

YAZAR HAKKINDA

Dav Pilkey çocukken dikkat eksikliği, DEHB, disleksi ve davranış bozukluğundan mustaripti. Dav sınıfta o kadar sorun yaratıyordu ki, öğretmenleri onu her gün koridorda oturtuyordu. Neyse ki, Dav resim yapmaya ve hikâyeler uydurmaya bayıldığından, koridordaki vaktini kendi orijinal çizgi romanlarını yaratmaya ayırdı. Dav Pilkey ikinci sınıftayken, Kaptan Düşükdon adlı bir çizgi roman yarattı. Ve o zamandan beri, dünyanın dört bir yanındaki okurlara ilham veren, eğlence ve pozitif şeyleri ön plana çıkaran çok satan kitaplar yazıp resimliyor.