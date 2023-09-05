Köpekler sahneye çıktı, orkestraya senfonide eşlik etti

Danimarka'da bir orkestra sahneye üç köpekle çıktı... Mozart'ın babasının eseri olan Avcılık Senfonisi'nde köpekler performanslarıyla gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki klasik müzik festivalinde, Mozart’ın babası Leopold tarafından bestelenen Avcılık Senfonisi icra eden orkestraya 3 köpek katıldı.

Köpekler, senfoninin üçüncü bölümünün başında müzik eşliğinde havladı.

Orkestra Şefi Adam Fischer yönetimindeki orkestranın Wolfgang Amadeus Mozart’ın babası Leopold Mozart’ın eserlerini çok nadiren icra ettikleri ve köpeklerin, Avcılık Senfonisi adlı eserde büyük rolü olduğu belirtildi.

3 Eylül’de verilen konser öncesi yapılan açıklamada, “Bugün sahnede köpeklerimiz olacak. Bu öğleden sonra Leopold Mozart’ın nadiren icra edilen, köpeklerin öne çıkan ve önemli bir solo role sahip olduğu Av Senfonisi adlı eserini çaldığımızda tam bir şenlik olacak” denildi.

Köpekler, senfoninin üçüncü bölümünün başında müzik eşliğinde havladı.

Şef Adam Fischer’ın bu eseri uzun zamandır köpeklerle birlikte icra etmek istediği vurgulanarak, “Sıkıcı müziğin ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyoruz ve umarım festivalimizle seyirciye tamamen yeni şekillerde ilham verebiliriz. Müziğin ne kadar dramatik, canlı, duygusal ve muhteşem olduğunu göstermek istiyoruz” ifadeleri yer aldı.