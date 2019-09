‘Kopenhag’da Aşık Oldum’ Mona Kitap’tan çıktı!

JULIE CAPLIN'İN TÜM DÜNYADA ÇOK BEĞENİLEN ROMANTİK AŞK SERİSİ NİHAYET TÜRKÇEDE!

Yazar iki yalnız kadın ve erkeğin tanışmasıyla başlayan olay akışında, bizi Kopenhag'ın tarihi sokaklarından Tivoli Bahçeleri'ne taşıyor. Gastronomi konusunda bir uzman olan Caplin'in kitaplarından eksik olmayan zengin yemek kültürü, karşımıza isimleri uzun ve söylenişleri zor olsa da leziz çörekler, pastalar ve somon tarifleriyle bezeli bir Danimarka mutfağı da çıkarıyor. Serinin diğer kitapları The Little Paris Patisserie'de Fransız pastacılığının sırlarını, The Little Brooklyn Bakery'de ise New York'un multikültürel Brooklyn cafe dünyasını okuyacağız. Tabii ki, onun zengin ve hızlı bir dokuya sahip kaleminden çıkan farklı bir aşk öyküsüyle…

“Beni en çok inciten; sana âşık olduğumu söyleme şansı vermeyişindi!”

Kate Sinclair başarılı bir halkla ilişkiler elemanıydı ve çoğu kişinin imreneceği bir hayata sahipti; iyi bir kariyer, Londra'da kız arkadaşıyla paylaştığı bir daire ve yakışıklı bir sevgili… Fakat hem iş hem de aşk hayatında aniden gelen darbeler ve karşılaştığı ayak oyunları hayatını bir günde alt üst etmişti. Çalıştığı şirketin bir müşterisi için düzenlenen basın gezisine deyim yerindeyse balıklama atladı; kafasını toplayacak, Tivoli Bahçeleri'nde gezecek ve Danimarka kültürünü keşfedecekti. Ancak Kopenhag'ın tarçın kokulu küçük bir kafesinde yaşayacaklarının kendisine yepyeni bir pencere açacağını henüz bilmiyordu!