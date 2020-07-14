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Köprü dizisinde ‘seks yaptığımıza göre’ cümlesine sansür
Köprü dizisinde ‘seks yaptığımıza göre’ cümlesine sansür
TRT 2’de yayınlanan İsveç-Danimarka yapımı "Bron/Broen" (Köprü) adlı dizide "Seks yaptığımıza göre dışarıda da birlikte görünebiliriz" cümlesi sansüre uğradı. 
Kültür Sanat 14 Temmuz 2020 - 12:17

TRT 2’de yayınlanan Köprü dizide geçen “Seks yaptığımıza göre dışarıda da birlikte görünebiliriz” cümlesinin “Birlikte uyuduğumuza göre…” diye değiştirildiğini sinema eleştirmeni Tunca Arslan, sosyal medya hesabından duyurdu.

Arslan şöyle tepki gösterdi: “TRT2’nin ‘Bron/Broen'de ‘Seks yaptığımıza göre dışarıda da birlikte görünebiliriz' cümlesini ‘Birlikte uyuduğumuza göre…' diye değiştirmesi çok zekice! Bütün ‘sakıncalı sahnelerini’ kasap bıçaklarıyla doğradıkları diziyi neden satın alıp ekrana getirdikleri ise muamma.”

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