Köprü dizisinde ‘seks yaptığımıza göre’ cümlesine sansür

TRT 2’de yayınlanan İsveç-Danimarka yapımı "Bron/Broen" (Köprü) adlı dizide "Seks yaptığımıza göre dışarıda da birlikte görünebiliriz" cümlesi sansüre uğradı.

TRT 2’de yayınlanan Köprü dizide geçen “Seks yaptığımıza göre dışarıda da birlikte görünebiliriz” cümlesinin “Birlikte uyuduğumuza göre…” diye değiştirildiğini sinema eleştirmeni Tunca Arslan, sosyal medya hesabından duyurdu.

Arslan şöyle tepki gösterdi: “TRT2’nin ‘Bron/Broen'de ‘Seks yaptığımıza göre dışarıda da birlikte görünebiliriz' cümlesini ‘Birlikte uyuduğumuza göre…' diye değiştirmesi çok zekice! Bütün ‘sakıncalı sahnelerini’ kasap bıçaklarıyla doğradıkları diziyi neden satın alıp ekrana getirdikleri ise muamma.”