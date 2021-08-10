Korcan Karar fotoğrafladı, yangınlarda mücadele eden orman işçilerine ithaf etti

BE Contemporary, ünlü gazeteci Korcan Karar’ın belgesel fotoğraflarını bir araya getiren “Olea Europaea” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi Urla’daki asırlık zeytin ağaçlarından yola çıkıyor ve Urla’dan dünyaya bir barış mesajı paylaşıyor. Korcan Karar, bu sergiyi orman yangınlarında sahada çalışan orman işçilerinin anısına ithaf etti. SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil ise, "Gezeceğiniz bu sergi bakmakla görmek arasındaki farkın sihridir" dedi.

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Gazeteci, belgeselci, savaş muhabiri ve ana haber sunucusu Korcan Karar'ın belgesel fotoğraflarından oluşan “Olea Europaea” sergisi 26 Ağustos – 20 Eylül 2021 tarihleri arasında BE Contemporary Art Gallery'de sergileniyor. Sergi, Korcan Karar'ın Urla'daki asırlık zeytin ağaçlarını fotoğrafların öznesi olarak konumlandırdığı fotoğraf serisini izleyicilerle Urla'daki sanat galerisi BE Contemporary'de buluşturuyor.

Zeytin ağaçları Urla'nın en büyük zenginliklerinin başında geliyor. Korcan Karar'ın çektiği fotoğraflar yüzyıllardır yaşayan ve bugün hala meyve veren zeytin ağaçlarına ait. Korcan Karar sergideki zeytin ağaçlarını bir sene boyunca farklı dönemlerde fotoğraflamış bulunuyor. Küratörlüğünü Bahar Soyoğuz'un gerçekleştirdiği sergi; izleyici ve doğa arasında özel bir bağ kurmayı amaçlarken, fotoğraflar da koleksiyonluk birer edisyon olarak izleyicilerle buluşuyor.

“ORMAN İŞÇİLERİNİN ANISINA İTHAF EDİYORUM”

Korcan Karar, “Ülkemizde yakın zamanda yaşadığımız ve içimizi yakan orman yangınlarından büyük üzüntü duyuyorum. Bu sergiyi sahada çalışan orman işçilerinin anısına saygıyla ithaf ediyorum” dedi.

“ZEYTİN DALLARINDAN FİKİR VE SANAT DALLARINA”

Urla'nın simgesi olan zeytin ağaçlarını ölümsüzleştirmek adına bu projeyi gerçekleştiren Korcan Karar, serginin çıkış noktasını şu sözlerle ifade ediyor: “Bir kare fotoğraf tarihe not düşer. Çektiğim fotoğraflar da hem tarihe not düşmeyi hem de bu değerli zeytin ağaçlarının Urlalılar tarafından korunmasını amaçlıyor. Bizden sonraki nesiller de Urla'daki zeytin ağaçlarına dokunabilsin ve değerini bilsin. Genç kuşaklar zeytin dallarından fikir ve sanat dallarına uzansınlar.”

AĞAÇLARIN TARİHİ 40 BİN YILA UZANIYOR

Korcan Karar'ın Urla'yı seçmesinin nedenlerinden biri zeytin ağaçlarının tarihinin bu bölgede kırk bin yıla kadar uzanıyor olması. Zeytin ağacının ilk bulunduğu yer Ege Denizi'ndeki Santorini Adası. Dünyada bilinen en eski zeytinyağı fabrikası ise günümüzde Urla sınırları içindeki İyonya kenti Klazomenai'de yer alıyor.

Zeytin dalı barışın evrensel sembolü olarak kabul görüyor. Bu açıdan “Olea Europaea” sergisindeki fotoğraflar da Urla'dan dünyaya bir barış mesajı taşıyor: “Zeytin dalı barıştır, barış dalıdır. Bütün dünyada tek bir dil halinde konuşulur. Urla'dan tüm dünyaya gidecek bu barış mesajı içinde sevgiyi, saygıyı, bütünleşmeyi, güzellikleri, bereketi, insanların birbirine karşı hürmetlerini taşısın.”

YILMAZ ÖZDİL: BU SERGİ, BAKMAKLA GÖRMEK ARASINDAKİ FARKIN SİHRİDİR

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil'in Korcan Karar'ın fotoğrafları hakkındaki yorumu şu şekilde:

“Ama meslekteki bu istikrarlı başarısının sırrını sorarsanız…

Görür Korcan.

Bakmakla görmek arasında fark vardır.

Herkes bakar, o görür.

Gözleri objektif, duyguları deklanşördür.

İşte birazdan gezeceğiniz bu sergi…

Bakmakla görmek arasındaki farkın sihridir.

Varlığıyla onur duyduğum Korcan Karar'ın, ustalığının eseridir.”

KORCAN KARAR KİMDİR?

Korcan Karar (d. 1961, İzmir) Gazeteci ve Televizyon Habercisi. 17 Kasım 1961’de İzmir’de doğdu. Roma Santa Cecilia Konservatuarı'nda viyolonsel eğitimi aldı. Gazeteciliğe 1981 yılında İzmir Yeni Asır Gazetesi'nde İtalya, Roma temsilcisi olarak başladı. 1985 yılında Sabah Gazetesi'nin kuruluşuyla, İstanbul Haber Merkezi'nde Muhabir-Fotomuhabiri olarak gazeteciliğe devam etti. Bu dönemde Yazı İşleri Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi. 1981 yılında Papa’ya yönelik suikast girişimini, Roma’daki Mehmet Ali Ağca duruşmalarını, Berlin Duvarı'nın yıkılışını, Bosna Savaşı, Romanya İç Savaşı, Somali İç Savaşı, 1.Körfez Savaşı, 2.Körfez Savaşı, Afganistan ve Güneydoğu Bölgesi'nde gerçekleşen operasyonları savaş muhabiri olarak izledi, okuyucuya ve izleyiciye aktardı. Avrupa Birliği Basın Merkezi'ne akredite olan gazeteci, Avrupa Birliği bünyesindeki önemli toplantıları, Türkiye ve dünyada gelişen önemli haberleri gazete ve televizyonlara yerinden bildirdi. 2005 yılında ATV televizyonunda Anchorman ve Haber Yayın Koordinatörlüğü görevine getirildi, Ana Haber Bülteni'ni sundu. 2006 yılında İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi tarafından iki ülke arasında kurduğu basın ve dostluk köprüsü nedeniyle İtalyan Devlet Nişanı “Cavagliere” nişanına layık görüldü. 2008 yılında Show TV’de Anchorman ve Haber Yayın Koordinatörlüğü görevine getirildi, Ana Haber Bülteni'ni sundu. 2011-2014 yılları arasında Skytürk-360 Televizyonları'nda Ana Haber Bülteni'ni ve 50 Dakika adlı Siyasi Haber Programı'nı hazırladı ve sundu. Çeşitli haber belgeselleri hazırladı ve sundu, İzmir, İstanbul, Ankara ve Alaçatı’da Fotojurnalizm tarzında kişisel fotoğraf sergilerini sanatseverlerle buluşturdu. Radyo programları hazırladı ve sundu. 28 Ekim 2016’da İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Opera Balesi Korosu'yla şef Hakan Şensoy’un yönetiminde Nazım Hikmet Ran’ın Kuvayi Milliye Destanı'nı Cumhuriyet Konseri'nde okudu. 20 Mayıs 2017 günü Alaçatı’da 20 fotoğraftan oluşan “Suyun Öteki Tarafındaki Vatansızlar” adlı sergi için Yunanistan’ın Sakız Adası'ndaki Souda Mülteci Kampı'ndaki yaşamı görüntüledi. Billboard fotoğraf sergisi Türkiye’de bir ilk oldu. 2019 yılında İzmir’de “Anıtkabir” Fotoğraf Sergisi'ni sanatseverlerle paylaştı. Çeşitli gazetecilik-televizyon haber ödüllerinin sahibi olan gazeteci ve televizyon habercisi Korcan Karar İtalyanca ve İngilizce biliyor. İzmir'de Alaçatı’da yaşayan gazeteci, sürekli basın kartı sahibidir.

URLA’NIN YENİ İLHAM NOKTASI

BE Contemporary Art Gallery, 2020'nin Kasım ayında Bahar Soyoğuz tarafından Urla'da açıldı. Dinamik, yenilikçi ve cesur bir çizgiye sahip BE Contemporary, sanatın kucaklayıcılığına, çağdaş sanatta yeni sorulara ve farklı bakış açılarına daha çok alan açmayı amaçlıyor. Galeri, Urla'da konumlanan mekanında, eserleriyle ilham kaynağı olan, sanatta ve hayatta sınırları zorlamaktan çekinmeyen ve sanatı yeniden tanımlayan sanatçıların sergilerini sanatseverlerle buluşturuyor.

BE Contemporary çağdaş sanatta kültür, toplum, kimlik gibi daha geniş içeriksel çerçevelerle ilgilenen kültürel diyaloğun bir parçası olarak konumlanıyor. Zengin tarihinden miras eklektik bir kültüre sahip topraklarda yaşayan, günümüzde global olarak etkilenen, teknolojik olarak gelişen bir dünyada çalışan ve eser üreten Türk sanatçıları uluslararası çağdaş sanat izleyicisiyle paylaşmak arzusunu taşıyor.

Galerinin beraber çalıştığı sanatçılar arasında, çalışmaları hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli kurumlarda yer almış isimler bulunuyor: Suzan Batu, Uğur Çakı, Oğuz Büyükberber, Bennu Gerede, Genco Gülan ve Gül Ilgaz.

Ziyaretçilere, üç katlı 120 m² iç mekan galeri alanına ek olarak, dış mekan sergilemeleri için kullanılan ve aynı zamanda ziyaretiniz esnasında keyifle dinlenebileceğiniz 24 m² bir bahçe ile Urla'da çağdaş sanatı temsil etmek için önemli bir alan sunuyor.

Galerinin konumlandığı, alternatif bir yaşam arayan birçok kişinin hayali ve yaratıcılığın merkezi olmaya aday Urla, her geçen gün sanat ve gastronomiyle bir kültür merkezine dönüşüyor. BE Contemporary lokal misyonunu da üstlenerek daha fazla izleyicinin çağdaş sanatı deneyimleyebilmesini sağlamak, kültürel alışverişi artırmak ve bir ilham noktası olma amacıyla çağdaş sanat sergilerinin yanı sıra sanatçı rezidansı programları ve çeşitli sanat etkinlikleri de düzenliyor.