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Korelilerin ‘Organize İşler’i
Korelilerin ‘Organize İşler’i
Çekimleri geçtiğimiz hafta tamamlanan 'Organize İşler 2' için Kore'den dev bir ekip geldi.
Kültür Sanat 10 Eylül 2018 - 11:08

Yılmaz Erdoğan'nın hem başrolünde yer aldığı, hem de senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği Organize İşler 2 için geri sayım başladı. 4 Ocak’ta vizyona girmesi planlanan film için Kore'den yaklaşık 40 kişilik dev bir ekip geldi.

Koreliler, filmin 350'yi aşan prodüksiyon ekibi ile beraber yaklaşık 2 hafta boyunca İstanbul'da çalıştı. Ekibin aksiyon planlama görevlileri ise daha önceden teknik kadroya dahil olmuştu.

AKSİYON SAHNELERİNE KATKI

İstanbul'da, Boğaz'da, karada ve helikopterlerle havadan yapılan özel çekimlerde çalışan Koreliler filmin aksiyon sahnelerinin yanı sıra İstanbul'a ait görüntülerin çekimlerine de özel katkı sağladılar.

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