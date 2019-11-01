Korkunç bir gelecek

“Dijital tapınaklar hayatımızın tam ortasında mı, ya Dijital Tanrı?” Bu soruların yanıtlarıyla birlikte gelecekte kurulması planlanan yapay zekanın yönettiği “Dünya Devleti” ve ardındaki karanlık planı işleyen “Dijital Tapınak” isimli roman raflardaki yerini aldı.

Haluk Özdil'in kaleme aldığı ve Destek Yayınları’ndan çıkan Dijital Tapınak’ta gelecekte kurulması planlanan ve son günlerde sıkça tekrarlanmaya başlayan dünya devleti projesinin aslında korkunç bir planın makyajlanmış hali olduğunu işleniyor. İskenderun'da dokuz kadının gerçekleştirdiği sapkın ayinde kurban edilen bir genç kızla başlayan roman sosyal medya devlerine ve bilişim şirketlerine kadar uzanıyor.

Bir gazetecinin yaşadıkları, nefes kesen bir tempo içerisinde insanların frekanslarla nasıl yönetildiği, reklamlar, diziler, müzik sektörü ve Hollywood yapımı filmlerin içlerine gizlenmiş subliminal mesajların kitleleri nasıl hipnotize ettiği örneklerle anlatılmış. Romanın belki de en can alıcı kısmını dijital tapınaklar ve Dijital Tanrı'yla ilgili yazılan bölümler oluşturuyor. Yakın geçmişte bir bilişim devinin kullanmaya başladığını açıkladığı kuantum bilgisayar romanda sözü edilen Dijital Tanrı mı? İnsanlık kendi eliyle sonunu mu hazırlıyor? Dijital Tapınak’ta, tüm bu soruların yanıtları bulunacak.