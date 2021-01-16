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Koruma altındaki tarihi düğmeli evler tek tek yok oluyor

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul'’nun 2008 yılında koruma altına aldığı tarihi evlerin durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı ve günümüze kadar ulaşan tarihi düğmeli evlerin büyük bölümü güçlükle ayakta kalabilecek durumda.

Güncellenme: 15:03, 16/01/2021
Haberler Kültür Sanat
Koruma altındaki tarihi düğmeli evler tek tek yok oluyor

Alaçeşme Mahallesi Muhtarı Hasan Uluğkay, mahallede 7 ev, tarihi mezar taşları ile anıtsal nitelikli ağaçların bulunduğu mezarlık ve köyü yaylaya bağlayan taş döşeme yolların koruma altına alındığını söyledi.

Muhtar Uluğkay, 2008’de Alaçeşme köyünde yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda, taş ve ahşap malzemeyle inşa edilen, Akseki bölgesi geleneksel konut mimarisinin nitelikli örneklerinden olan 7 yapının, taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak tesciline karar verildiğini aktardı.

Köyün 800 yıl önce kurulduğunun tahmin edildiğine değinen Uluğkay, “Köydeki tarihi evler, Akseki’deki hatıllı evler sınıfındadır. Korumaya alınan evler, 250-300 metrekare alana yerleştirilmiş, 6 ve 7 odalı evlerdir. Bunların kafesleri cumba olarak anılmaktadır ve dışa açık şekilde bulunmaktadırlar” dedi.

(FOTO: İHA)

Alaçeşme Mahallesi’nde koruma altına alınan, bir çivi çakılmasına dahi izin verilmeyen ancak restorasyon çalışmaları da yapılmayan düğmeli evlerin yıkılmaya başladığına dikkat çeken Uluğkay, şu bilgileri verdi:

“7 evden sadece 2'si restore edildi. Diğer evler sahiplerinin ekonomik durumlarının iyi olmaması nedeni ile yapılamadı. Babamın koruma altında bulunan 300 yıllık tarihe sahip düğmeli evi dahi çöktü. Evler yıkıma mahkum hale geldi. Devletimizden ayakta kalan evlerin kurtulabilmesi için yardım bekliyoruz. Bir tarih yok olup gidiyor.” (İHA)

Antalya
Yayınlanma Tarihi:14:59,