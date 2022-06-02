“Kötü adam” Darth Vader’ı kimin seslendirdiği belli oldu

Disney+ platformunda yayınlanan yeni "Obi-Wan Kenobi" dizisindeki Darth Vader sesinin kimliği nihayet açıklandı.

Sozcu.com.tr

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TV Line’dan yapılan bir açıklama, sesin, 1977’deki orijinal Star Wars (Yıldız Savaşları) filminden bu yana rolü oynayan ABD’li aktör James Earl Jones’a ait olduğunu doğruladı.

Daily Mail’in haberine göre, geçen yıl 90. doğum gününü kutlayan Jones, 1983’te sona eren orijinal üçleme boyunca Darth Vader rolünü seslendirmeye devam etti.

2005’te yayınlanan ve üçlemenin son bölümü olan “Star Wars Episode III: Revenge Of The Sith” için rolüne kısa bir süreliğine geri döndü.

James daha sonra yeni devam üçlemesinin son filmi olan 2019 yapımı “Star Wars Bölüm IX: Skywalker’ın Yükselişi”nde Darth Vader’ı seslendirdi.

Üçlemeler arasında, eleştirmenlerce beğenilen 2016 spin-off filmi “Rogue One: A Star Wars Story”de de yer aldı.

Darth Vader, geçmişte Anakin Skywalker, yani “Seçilmiş Kişi” olarak bilinen ve bir zamanların Jedi savaş kahramanının yozlaşmış, kötü niyetli versiyonudur.

Rol için seslendirmeyi James yapsa da, Darth Vader kostümü içindeki fiziksel hareketleri yapan oyuncu her zaman bir başkasıydı.

Oyunculuk kariyerine 1952’de TV yapımlarıyla başlayan Jones, 1970 yılında rol aldığı “The Great White Hope” filmiyle “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Oscar’a aday gösterilmişti.

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