Kötü adam Ezel Akay

Usta yönetmen Ezel Akay, BluTV'nin yeni dizisi ‘Yarım Kalan Aşklar'da korkulan mafya babası Ayı İsmet'e hayat veriyor. Usta isim, gerek karakterinin kendine has giyim tarzıyla gerekse hikayedeki kilit rolüyle dikkat geçiyor.

‘KÖTÜ ADAMI OYNAMAK ZEVKLİYMİŞ’

Aşk ve aksiyon dolu hikayede dengeleri değiştirecek İsmet karakteriyle izleyeceğimiz Ezel Akay, ekranlara dönüş hikayesini şöyle dile getirdi:



“Son zamanlarda okuduğum en iyi dizi senaryosuydu, öncelikle bu beni heveslendirdi. Yönetmenimiz Umur Turagay bu işin iç gıcıklayıcı ve sineması sağlam bir anlatı olacağının garantisiydi benim için. Öyle de oldu sanıyorum. Neredeyse kariyerlerimizin başından beri tanışıyoruz Umur ile. Özellikle oyuncu yönetiminde hem Umur'un hem de ikinci yönetmenimiz Gamze Turagay'ın titizliği de beni ve diğer oyuncuları çok olumlu etkiledi. Çok eğlenceli, ilginç karakterlerle bezeli, gizemli, aksiyon dolu bir hikaye… ‘Kötü adam’ oynamak da çok zevkliymiş.”

Dizide Ezel Akay'ın yanı sıra Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Cem Davran, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi isimler yer alıyor.