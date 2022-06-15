Kourtney Kardashian ve Travis Barker’dan vegan tavuk reklamı

Geçtiğimiz ay evlenen reality TV ünlüsü Kourtney Kardashian ve davulcu Travis Barker, ünlü bir vegan tavuk markasının reklam filminde rol aldı.

Sozcu.com.tr

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Yeni evli çift Kourtney Kardashian (43) ve Travis Barker (46) dünya evine girdikten sonra ilginç bir işbirliğine imza attı.

Daily Mail’in haberine göre, ikili, Daring Foods isimli vegan bir tavuk markasının reklam filminde rol aldı. Dikkat çekici anların yer aldığı kampanya, moda fotoğrafçısı Ellen Von Unwerth tarafından fotoğraflandı.

Reklam videosunda ve fotoğraflarında birbirlerini beslerken görülen ünlü çift, dikkat çekici görüntüler verdi. Çiftin, tavuk dışında, spagetti yediği de görüldü.

Kampanyadan alınan görüntülerde ikili, şampanyalarını yudumlarken ve yatakta yemek yerken birlikte köpük banyosu yapmanın keyfini çıkardı.

Blink-182 grubunun davulcusu Travis Barker, 15 yaşından beri vegan olduğunu açıklamıştı. Eşi Kourtney Kardashian ise zaman zaman vegan ağırlıklı beslense de, tam olarak hayvansal gıdaları terk etmiş değil.

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