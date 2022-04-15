Köy Enstitüleri ile yeni bir buluşma

Geçtiğimiz yıl Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde ilki yapılan Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri Köy Enstitüleri’nin 82. kuruluş yıl dönümü olan 16 ve 17 Nisan’da ikinci kez düzenlenecek.

Nazan DOĞANER HALICI

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Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri, geçtiğimiz yıl, köy enstitülerinin ilk kurul­duğu yer olan ‘Hasanoğlan Köy Enstitüsü' ile birlikte Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başlatılmıştı. Etkinlik bu yıl da Ayvalık'ta devam edecek…

Hayata geçirildiği 17 Nisan 1940 tarihinden bugüne ka­dar Türkiye'nin en önemli eğitim ve aydınlanma modeli olarak bilinen Köy Enstitüleri, kuruluşunun 82'inci yılında Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde gündeme taşına­cak.

Türkiye'de Köy Enstitüleri ile ilgili düzenli olarak yapılan tek etkinlik dizisi olan organizasyonda bu sene de ülkenin önde gelen tarihçi, yazar ve sanatçıları Ayvalık'ta iki gün boyunca bu eğitim modelini anlatacak. Köy Enstitüleri'nin Türkiye'deki eğitime ve sos­yolojik yapıya etkilerinin tartışıldığı, getirilerinin konu­şulacağı programın dopdolu olduğunu dile getiren Ayvalık Belediye Başkan Mesut Er­gin, herkesi bu buluşmaya davet etti.

Yarın tarihçi İlber Ortaylı ve gazeteci İrfan De­ğirmenci'nin ‘Köy Enstitüle­rinin Tarihsel Süreci' konulu söyleşisiyle başlayacak olan organizasyon gün sonunda ‘Yücel'in Çiçekleri' adlı belgesel film ile devam edecek.

FİNALDE KONSER VAR

17 Nisan'da usta şair ve yazar Ataol Behramoğlu'nun ‘Köy Enstitülerinde Kültür ve Sanat' adlı söyleşisi ve şiir dinletisi ile başlayacak olan organizasyon, halk müziğinin önemli ismi Mazlum Çimen konseri ile son bulacak. İki gün boyunca yapılacak tüm etkinlikler Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Ne­jat Uygur Sahnesi'n­de gerçekleştirilecek.

MEHMET BAŞARAN ANISINA…

Her yıl Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümünde gerçekleştirilen Fikir ve Kültür Günleri bu yıl yine Köy Enstitüleri ile sembol­leşen bir isme ithaf edilecek.

Geçtiğimiz yıl Talip Apaydın adına ithaf edilen organizasyon bu yıl yine sembol isimler­den Mehmet Başaran anısına ithaf edilecek. Köy edebiyatı hareketinin şiirdeki önemli temsilcilerinden biri olan şair, eğitimci ve yazar Mehmet Başaran, Köy enstitüsü öğret­menliği, gezici başöğretmenlik, ilkokul öğretmenliği, Türk­çe öğretmenliği yaptı.

1950'li ve 1960'lı yıllarda güçlenen köy edebiyatı hareketinin şiirdeki önde gelen temsilcilerinden biriydi. İlk şiiri Köy Enstitüleri Dergisi'nde yer aldı.