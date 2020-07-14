Köy Enstitülü Mehmet Başaran’ın eserleri okurlarla buluştu

Köy Enstitülü şair, yazar ve eğitimci Mehmet Başaran'ın Mehmetçik Memet, Yüreğin Sesi Zeytin Ülkesi ve Ahlat Ağacı eserleri, Literatür Yayıncılık tarafından okurlarla buluşturuldu.

Literatür Yayıncılık, Köy Enstitülü Mehmet Başaran’ın eserlerini “Unuttuklarımızı Hatırlamak İçin” sloganıyla okurlarla buluşturdu.

Kırklareli’nde 1926 yılında doğan Mehmet Başaran, Doksanüç muhaciri bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1943’te Kepirtepe Köy Enstitüsü’nü, 1946’da Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nü bitirdi. Öğretmenler olarak örgütlenmelerinin yolunu açan Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın kurucuları arasında yer alan Başaran, gerçekçi ve toplumcu bir estetik anlayışla yapıtlar verdi.

Doğa, Başaran için temel esin kaynağıydı. Şiir ve öykülerinde konu olarak genellikle köy yaşamının güçlük ve acılarını dile getirdi.

Başaran, 27 Haziran 2015’te vefat etti. Literatür Yayıncılık, yazarın Memetçik Memet, Yüreğin Sesi Zeytin Ülkesi ve Ahlat Ağacı eserlerini okurlarla buluşturdu.