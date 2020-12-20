Köy köy geziyor türküleri derliyor

Elazığ'da müzik öğretmeni ve Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu‘nda koro şefliği yapan Aygün Çam (30), unutulmaya yüz tutmuş türkü ve deyişleri kayıt altına alıyor. Çam, anneannesinden dinlediği ezgiden etkilenerek 8 yıldır elinde kamerasıyla kendi imkanlarıyla aşıklık geleneğinin yaşatıldığı köyleri dolaşıyor. Şu ana kadar 40 köy gezen ve yüzlerce görüntüden oluşan bir arşiv oluşturan Çam, kayıt altına aldığı kelamları derleyip notalara döküyor. Şu ana kadar 60 türküyü derleyen Çam, birtakım yapıtları de Türk Halk Müziği repertuvarına kazandırdı.

Aygün Çam şöyle konuştu: “Unutulmuş olan türkülerimizi büyüklerimizden dinleyerek onları kayıt altına alıyorum. Bu çalışmama ilk anneannemden köyde dinlediğim bir ezgi ile başladı. Okuduğu türküyü oda annesinden duymuştu nereden baksanız 150 yıllık eserdi. Bu eserin kaybolmaması yok olmaması için bir çalışma gerçekleştirdim. İlk derleme çalışmam böylelikle başlamış oldu. Şu ana kadar 40 civarı köy oldu. Elazığ'da ve Üst Fırat diye nitelendirdiğimiz bölgede çok büyük bir türkü hazinesi olduğunu keşfettim. 60'a yakın Türk Halk müziği eserini derlemiş oldum. 8 türküyü TRT repertuvarına teslimini sağladık. Aslında bu çalışma ile birlikte ilk ana hedef bin yıllardır süre gelen sözlü gelenek kültürümüzün ve mirasımızın yok olmamasıdır. Yine bunun dışında atalarımızdan bizlere miras olan türkü ninni ağıt gibi somut olmayan kavramlarımızı gelecek kuşaklara aktarılması bir başka hedefim.”