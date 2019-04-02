Kozalarını yırtmaya çalışanlar ‘Sıkışmışlık’ta

BluTV ve 140journos’un beraber hayata geçirdiği, yeni belgesel serisi 'Sıkışmışlık' çok yakında seyirci ile buluşacak.

140journos'un BluTV ile ortak çalışması ‘Sıkışmışlık'ta kontrol edemediği dinamiklerin etkisinde çıkmaza sürüklenen 6 karakterin hikayesi anlatılıyor. 6 bölümlük belgesel serisi; aile, devlet ve toplum gibi kurumların kişisel hayatlarımıza etkisini sorgulayacak. Ekran başındakiler, bu altı farklı karakterin hikayesiyle yalnız olmadıklarını hissedecekler.

Kürşad Bayhan, Çağdaş Erdoğan, Egemen Öztürk, Ümit Oktay Aymelek ve Mail Murad tarafından çekimleri yapılan, editöryal çerçevelendirmesini Dilan Karadağ’ın oluşturduğu, yaratıcı kurgusunda Serkan Arslan ve sanat yönetiminde Berkant Akarcan’ın çalıştığı, yaratıcı yönetmenliğini Cem Aydoğdu'nun ve yapımcılığını Engin Önder’in üstlendiği ‘Sıkışmışlık' içinde kısılıp kaldıkları kozayı yırtmaya çalışan insanların derinlemesine hikayelerini gözler önüne serecek.