‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’nda filminden yeni rekor!

Ekim ayında vizyona giren 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' ilk üç günündeki seyirci sayısı ile tüm zamanların en iyi açılışını yapan animasyon filmi olarak tarihi bir rekor kırmıştı.

‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’ en iyi açılış yapan animasyon filmi rekoruna ulaştıktan sonra şimdi de 2 milyondan fazla seyirci sayısı ile yerli ve yabancı tüm animasyon filmlerini geçerek rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Şehre yaklaşmak üzere olan tarih öncesine ait yaratığı durdurmak için zorlu bir maceraya atılan Şakir ve ailesinin hikayesini konu edinen animasyon filmi, 4 Ekim’de seyirci karşısına çıkmıştı. 2018 yapımı Kral Şakir Oyun Zamanı’nın devam filmi olarak beğeniye sunulan film, vizyona girdiği andan itibaren 7'den 70'e herkesin beğenisini kazandı.