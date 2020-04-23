Kral Şakir’den 23 Nisan’a özel klip

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk&#8217;ün tüm çocuklara armağan ettiği 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı&#8217;na özel animasyon klip hazırlandı.. . İLGİLİ HABER8 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu, CHP&#039;nin 23 Nisan çizgi filminde!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/kral-sakirden-23-nisana-ozel-klip","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/kral-sakirden-23-nisana-ozel-klip","pageType":"yazi","pageIdentifier":5769194,"pageCategory1":"hayat","pageCategory2":"Ku00fcltu00fcr Sanat","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Kral u015eakir&#8217;den 23 Nisan&#8217;a u00f6zel klip"});aip('newsArticle', {"identifier":5769194,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/kral-sakirden-23-nisana-ozel-klip/","headline":"Kral u015eakir&#8217;den 23 Nisan&#8217;a u00f6zel klip","articleBody":"","articleSection":"Ku00fcltu00fcr Sanat","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/23/iecrop/248543_16_9_1587645613.jpg","author":"Sercan MERu0130u00c7","dateCreated":"2020-04-23 15:40:35","datePublished":"2020-04-23 15:40:35","dateModified":"2020-04-23 15:40:35","info":"{"seo_news":"false"}"});