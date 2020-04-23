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Kral Şakir’den 23 Nisan’a özel klip
Kral Şakir’den 23 Nisan’a özel klip
Sevilen karakter Kral Şakir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir kliple sürpriz yaptı.
Kültür Sanat 23 Nisan 2020 - 15:40

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel animasyon klip hazırlandı.

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