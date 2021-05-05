Kraliyet ailesinı bıraktı, işleri açıldı: Meghan Markle’dan çocuk kitabı

Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD’ye yerleşerek yeni bir hayat kuran Prens Harry ve Meghan Markle, yeni projelere imza atmaya devam ediyor. Oprah Winfrey’e verdikleri röportajla Kraliyet ailesiyle aralarındaki bağı iyiden iyiye koparan çiftten Markle, bir çocuk kitabı kaleme aldı. Oyunculuk kariyeri sırasında bir blogda yazılar yazan Markle, ilk kez bir kitap yazdı.

The Bench adlı kitap 8 Haziran’da okuyucuyla buluşacak. İkinci çocuğuna hamile olan Markle, Prens Harry ve oğlu Archie’den ilham aldığı kitabın tanıtımıyla ilgili yaptığı açıklamada, “bir annenin gözünden baba ve oğlunun arasındaki özel bağı keşfe çıktıklarını” söyledi. Resimli bir kitap olacak hikayenin çizimlerini ödüllü illüstratör Christian Robinson gerçekleştirdi.

Kitap projesinin Archie dünyaya geldikten sonra babalar günü için Harry’ye yazdığı bir şiirle başladığını belirten Markle, “Christian, babalar ve oğulları arasındaki hayatın her adımındaki sıcak ve neşeli ilişkiyi güzel illüstrasyonlarla renklendirdi. Bu sunum benim için çok önemliydi. Christian ve ben bu özel bağı yansıtmak için yakın bir şekilde çalıştık” dedi.

Markle, kitabın sesli versiyonunu da kendisi seslendireceğini açıkladı. Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra Netflix ve Spotify için içerikler üretmek üzere anlaşmalara imza atmıştı.

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