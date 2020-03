Kraliyet Operası gösterilerini ücretsiz olarak izleyicilere açtı

Birçok opera ve bale kuruluşu gibi Kraliyet Operası da internetten gösterilere başladı. Tüm dünyayı sarsan corona virüsü nedeniyle kapılarını kapatan Kraliyet Operası’ndan şu açıklama yapıldı:

“Royal Opera House'da sahneleyeceğimiz prodüksiyonlar ve etkinlikler belirsiz bir süre ertelendiğinden dolayı dünyanın her tarafında bulunan seyirciler için ücretsiz olrak erişebilecekleri bir etkinlik programı oluşturduk. Her eve ve her cihaza opera.”

Şu anda 14 gösteriyi yayınlayan Kraliyet Operası önümüzdeki günlerde yeni gösterileri de izleyicilerle buluşturacak. Göserileri izlemek için Kraliyet Operası’nın sitesine ücretsiz olarak üye olmak gerekiyor.

İŞTE, PROGRAM

Acis ve Galatea, Kraliyet Operası, 2009 (3 Nisan, 19:00)

Così fan tutte, Kraliyet Operası, 2010 (10 Nisan, 19:00)

Metamorfoz, Kraliyet Balesi, 2013 (17 Nisan, 19:00)