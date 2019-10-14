Kravat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kravat mı, gravat mı, kıravat mı?

Kravat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kravat mı, gravat mı, kıravat mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'kravat'dır. kravat mı, gravat mı, kıravat mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kravat’dır.

KRAVAT NE DEMEK: Bir ucu ince, diğer ucu daha geniş, gömlek yakasının altından geçirilerek önde üçgen biçiminde bağlanan, özel kumaştan yapılan giysi aksesuarı, boyun bağı.

KRAVAT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin kravat mı, gravat mı, kıravat mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kravat şeklinde olmalıdır.

gravat (Yanlış kullanım)

kıravat (Yanlış kullanım)

kravat (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Şu kravatı bağlamayı bir türlü öğrenemedin.”