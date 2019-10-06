Kristal Kelepçe ödülleri sahiplerini buldu

Ödül töreni; Sanat, edebiyat ve medya dünyasından çok sayıda ünlünün de aralarında bulunduğu yoğun katılımla gerçekleşti. Geceyi polisiye yazarı ve tiyatro oyuncusu Ayşe Erbulak sundu. Törende, Ahmet Ümit ‘Büyük Usta’ ödülüne layık görülürken ‘Yılın Polisiye Romanı’ ödülü, ‘Farahnaz'ın Çiçeği’ adlı eseriyle Yaprak Öz'ün oldu. Törende ayrıca Sevin Okyay ve Erol Üyepazarcı polisiye edebiyata katkılarından dolayı ‘Onur Ödülü’ aldılar.

Törende konuşan Türkiye Polisiye Yazarları Birliği başkanı Algan Sezgintüredi polisiye edebiyatımızın son yıllarda büyük bir çıkış yaşadığını belirterek bu ödüllerin polisiye yazarları ve yazar adaylarını teşvik etmeyi amaçladığını ve etkinliğin gelenekselleşmesinin hedeflendiğini söyledi.