Kristen Stewart, Pablo Larrain’in ‘Spencer’ filminde Prenses Diana’ya hayat verecek

No, Neruda, Jackie gibi başarılı biyografik filmlere imzasını atmış olan ve son olarak Ema ile seyirciyle buluşan Şilili yönetmen Pablo Larrain, Prenses Diana’nın hayatını anlatacak olan “Spencer” adlı filminin hazırlıklarına başladı.

Jacqueline Kennedy’nin hayatını anlatan Jackie filminde Natalie Portman’la çalışan Larrain, Spencer filminde ise Kristen Stewart ile çalışacak. Stewart, Prenses Diana’ya hayat verirken merakla beklenen filmin senaryosunu ise Peaky Blinders ve Taboo gibi yapımların senaristi Steven Knight yazacak.

Spencer filmi, 1990’ların başında Diana’nın Prens Charles ile olan evliliğin artık yürümediğine karar verdiği hafta sonuna odaklanacak. Diana, Noel kutlaması için Norfolk’taki sarayda geçirdiği bu kritik hafta sonunun ardından bir gün kendisini kraliçe yapabilecek yoldan uzaklaşmaya karar veriyor. Filmin tamamının sadece üç günü anlatacağı belirtildi.

Başarılı yönetmen Larrain filmle ilgili, “Hayatının sadece üç günü ve bu kısa sürede Diana’nın kim olduğuna daha genişi daha büyük bir perspektiften bakma şansına sahip olacaksınız. Kaderinin ne olduğunu, başına ne geldiğini hepimiz biliyoruz ve oraya gitmemiz gerekmiyor. Nereye gitmek istediğini ve kim olmak istediğini ifade edebildiği bu samimi yerde kalacağız” dedi.

Spencer’ın prodüksiyonuna 2021’in ilk aylarında başlanması planlanıyor.