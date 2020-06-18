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Kristen Stewart, Pablo Larrain’in ‘Spencer’ filminde Prenses Diana’ya hayat verecek
Kristen Stewart, Pablo Larrain’in ‘Spencer’ filminde Prenses Diana’ya hayat verecek
Son yılların başarılı yönetmeni Pablo Larrain'in çekeceği yeni filmin detayları belli olmaya başladı. "Spencer" adlı drama, Prenses Diana'nın, Prens Charles'tan ayrılmaya karar verdiği 1990'ların başındaki bir hafta sonunu anlatacak. Filmde Diana'yı ise Kristen Stewart canlandıracak.
Kültür Sanat 18 Haziran 2020 - 09:03

No, Neruda, Jackie gibi başarılı biyografik filmlere imzasını atmış olan ve son olarak Ema ile seyirciyle buluşan Şilili yönetmen Pablo Larrain, Prenses Diana’nın hayatını anlatacak olan “Spencer” adlı filminin hazırlıklarına başladı.

Fotoğraf: DepoPhotos

Jacqueline Kennedy’nin hayatını anlatan Jackie filminde Natalie Portman’la çalışan Larrain, Spencer filminde ise Kristen Stewart ile çalışacak. Stewart, Prenses Diana’ya hayat verirken merakla beklenen filmin senaryosunu ise Peaky Blinders ve Taboo gibi yapımların senaristi Steven Knight yazacak.

Fotoğraf: DepoPhotos

Spencer filmi, 1990’ların başında Diana’nın Prens Charles ile olan evliliğin artık yürümediğine karar verdiği hafta sonuna odaklanacak. Diana, Noel kutlaması için Norfolk’taki sarayda geçirdiği bu kritik hafta sonunun ardından bir gün kendisini kraliçe yapabilecek yoldan uzaklaşmaya karar veriyor. Filmin tamamının sadece üç günü anlatacağı belirtildi.

Fotoğraf: DepoPhotos

Başarılı yönetmen Larrain filmle ilgili, “Hayatının sadece üç günü ve bu kısa sürede Diana’nın kim olduğuna daha genişi daha büyük bir perspektiften bakma şansına sahip olacaksınız. Kaderinin ne olduğunu, başına ne geldiğini hepimiz biliyoruz ve oraya gitmemiz gerekmiyor. Nereye gitmek istediğini ve kim olmak istediğini ifade edebildiği bu samimi yerde kalacağız” dedi.

Spencer’ın prodüksiyonuna 2021’in ilk aylarında başlanması planlanıyor.

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Son güncelleme: 09:15 - 18.06.2020