Kriz kitapları da vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi

Her alanda kendini gösteren ekonomik kriz yayıncılık sektörünü de vurdu. Basılan kitap sayısı geçen yıla göre yüzde 14.53 azaldı. Yılın iki ayında edebi kitaplarda yüzde 36.74 düşüş, dini kitaplarda yüzde 15.91 artış yaşandı.

Fırat FISTIK

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Türkiye Yayıncılar Birliği, 2022 yılının ilk iki ayının kitap verilerini paylaştı. Verilen bandrollere göre 2021'in ocak ve şubat aylarına göre yüzde 14,53 daha az kitap basıldı.

2021'in ilk iki ayında toplam 53 milyon 111 bin 427 kitap basılırken, 2022'nin ilk ayında bu sayı 45 milyon 394 bin 566 oldu. Yani bir sene içinde 7 milyon 716 bin 861 daha az kitap basıldı.

Alanlara baktığımızda araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı, toplam kitap üretiminin yüzde 51,70'ini oluştururken, 2021 yılına göre bu alanda yüzde 25,20 düşüş var.

EDEBİYATTA REKOR DÜŞÜŞ

Araştırma inceleme alanında Şubat 2022'de 7 milyon 62 bin 242 bandrol verildi. İki aylık kitap üretiminin yüzde 29'u bu alanda yapıldı. 2021'e göre yüzde 22,45 daha az kitap basıldı.

Edebiyat kitaplarına baktığımızda geçen senenin ilk iki ayına göre bandrol verilen kitap sayısı yüzde 36,74 düşerken, toplam üretimin yüzde 9,51'ini bu kitaplar oluşturdu. Çocuk ve gençlik kitaplarında geçen seneye göre düşüş yüzde 20,95, akademik yayıncılıkta düşüş, yüzde 14,12, eğitim kitaplarında düşüş yüzde 2,66 olarak gerçekleşti.

DİN KİTAPLARININ SAYISI ARTTI

Din ve inanç kitaplarında ise yüzde 15,91'lik bir artış gerçekleşti. Artışın olduğu tek alan bu alan ve basılan 3 milyon 48 bin 767 kitapla iki aylık toplam üretimin yüzde 11,85'ini oluşturuyor.

ACİL ÖNLEM ALINMASI İSTENMİŞTİ

Türkiye Yayıncılar Birliği ocak ayında yayınladığı açıklamada, merkezini yayınevlerinin oluşturduğu; kitapçılar, perakende zincirleri, dağıtımcılar, e-ticaret firmaları, dijital çözüm firmaları, matbaalar, kâğıtçılar, lojistik firmalarının artan kurdan olumsuz etkilendiğine dikkat çekerek, devletten acil önlemler alınması çağrısında bulunmuşlardı. Sektörün, özellikle kağıt ve hammadde tedarikinde dışa bağımlılıktan kurtarılması istenerek, vergi ve sigorta muafiyeti tanınması talep edilmişti.