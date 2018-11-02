Krops Tiyatro, Kassandra ile tiyatroseverlerin karşısında

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Geçen yıl kurulan Krops Tiyatro, bu yıl ünlü Alman yazarı Christa Wolf'un Kassandra anlatısından yola çıktı. On yıl süren Truva savaşı bitmiş, savaşı Yunanlılar kazanmış, Truva yerle bir olmuş, bütün erkekler savaşta ölmüş ve kadınlar köle olarak Yunanistan'a getirilmiş… Truva prensesi ve Apollon rahibesi, kahin Kassandra, Yunanlı komutan Agamemnon'un kölesi olarak Myken'e gelir ve onun sarayına girmeden önce çağrışımlar, hatırlamalar ve kehanet yetisiyle geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği anlatır.

Ünlü Alman yazarı Christa Wolf Kassandra anlatısıyla, mitolojik bir figürü gömülü yerinden çıkarıp, ona kendi yorumunu da katarak, bize geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurar. Tanrı Apollon'un aşık olduğu prenses Kassandra, aşkına karşılık Apollon'dan geleceği görme yetisini ister. Apollon bunu Kassandra'ya verir ancak Kassandra sonra vazgeçer ve kendini tanrıya vermeyi reddeder. Buna öfkelenen Apollon onu cezalandırır, Kassandra geleceği görecektir ama kimseyi inandıramayacaktır.

“Ben kimim ki size geleceği söyleyeyim, ben sadece akıl yürütüyorum” der Kassandra. Geleceği görmek, okumak ve değerlendirmek için kahin olmak mı gerekir? Geleceğe dair umut var mıdır? Etkin bir eylem midir umut, yoksa edilgen bir bekleyiş mi?

Tek perde olan oyun 8-9-17-30 Kasım tarihlerinde Endlessart Taksim'de saat 20.30 da seyircisiyle buluşacak.

KÜNYE

YAZAN : CHRİSTA WOLF

ÇEVİREN: İLKNUR İGAN

SAHNEYE UYARLAYAN VE YÖNETEN: DİLEK GÜVEN

OYUNCULAR: ÖYKÜ CANDANADAM

ÖZLEM AKTAŞ

ÖZLEM DURMAZ

YÖNETMEN YARDIMCISI: NURULLAH KAYA

KOREOGRAF: TUĞBA ÖZKUL

MÜZİK : EMİN SERDAR KURUTÇU

IŞIK : YÜKSEL AYMAZ

DEKOR-KOSTÜM : RABİA KİP

SEDAT ÇİFTÇİ

REJİ ASİSTANLARI :EMSAL YEŞİLBİNGÖL

ZERRİN DEMİRKIRAN