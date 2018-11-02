Krops Tiyatro, Kassandra ile tiyatroseverlerin karşısında

Geçen yıl kurulan Krops Tiyatro, bu yıl ünlü Alman yazarı Christa Wolf'un Kassandra anlatısından yola çıktı. On yıl süren Truva savaşı bitmiş, savaşı Yunanlılar kazanmış, Truva yerle bir olmuş, bütün erkekler savaşta ölmüş ve kadınlar köle olarak Yunanistan'a getirilmiş… Truva prensesi ve Apollon rahibesi, kahin Kassandra, Yunanlı komutan Agamemnon'un kölesi olarak Myken'e gelir ve onun sarayına girmeden önce çağrışımlar, hatırlamalar ve kehanet yetisiyle geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği anlatır.
Ünlü Alman yazarı Christa Wolf Kassandra anlatısıyla, mitolojik bir figürü gömülü yerinden çıkarıp, ona kendi yorumunu da katarak, bize geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurar. Tanrı Apollon'un aşık olduğu prenses Kassandra, aşkına karşılık Apollon'dan geleceği görme yetisini ister. Apollon bunu Kassandra'ya verir ancak Kassandra sonra vazgeçer ve kendini tanrıya vermeyi reddeder. Buna öfkelenen Apollon onu cezalandırır, Kassandra geleceği görecektir ama kimseyi inandıramayacaktır.
“Ben kimim ki size geleceği söyleyeyim, ben sadece akıl yürütüyorum” der Kassandra. Geleceği görmek, okumak ve değerlendirmek için kahin olmak mı gerekir? Geleceğe dair umut var mıdır? Etkin bir eylem midir umut, yoksa edilgen bir bekleyiş mi?
Tek perde olan oyun 8-9-17-30 Kasım tarihlerinde Endlessart Taksim'de saat 20.30 da seyircisiyle buluşacak.
KÜNYE
YAZAN : CHRİSTA WOLF
ÇEVİREN: İLKNUR İGAN
SAHNEYE UYARLAYAN VE YÖNETEN: DİLEK GÜVEN
OYUNCULAR: ÖYKÜ CANDANADAM
ÖZLEM AKTAŞ
ÖZLEM DURMAZ
YÖNETMEN YARDIMCISI: NURULLAH KAYA
KOREOGRAF: TUĞBA ÖZKUL
MÜZİK : EMİN SERDAR KURUTÇU
IŞIK : YÜKSEL AYMAZ
DEKOR-KOSTÜM : RABİA KİP
SEDAT ÇİFTÇİ
REJİ ASİSTANLARI :EMSAL YEŞİLBİNGÖL
ZERRİN DEMİRKIRAN