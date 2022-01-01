Küçük bir resim İspanya’yı karıştırdı

Küçük bir yağlı boya için yapılan müzayede, durma noktasına geldi. Resmin orijinal bir Caravaggio olabileceği düşünülüyor. Madrid'in bölgesel hükümeti, söz konusu parçaya resmi olarak koruma statüsü verdi.

Sozcu.com.tr

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The Crowning of Thorns adlı tablo, bu yılın başlarında İspanyol müzayede evi Ansorena’da sadece 1.500 Euro’luk (1.700 ABD Doları) bir açılış teklifiyle satışa sunuldu. Bununla birlikte, resmin İtalyan usta Michelangelo Merisi da Caravaggio’ya ait olduğuna dair şüpheler ortaya çıktı ve eğer eser, usat sanatçıya ait çıkarsa değeri 50 milyon Euro’ya kadar çıkabilir.

Müzayede evi, sanat eserini listelediğinde, onu Caravaggio’nun bir hayranı olan “José de Ribera’nın çevresi” tarafından yaratılmış olarak tanımladı.

Ardından, müzayededen günler önce, Madrid’deki Prado Müzesi İspanya Kültür Bakanlığı ile temasa geçti ve Guardian’ın haberine göre, bakanlığı bir önlem almaya zorlayan değerli bir Caravaggio tablosu olabileceğine dair yeterli üslupsal ve belgesel kanıt sundu.

Bakanlık, Caravaggio’nun eseri olduğu teorisi güçlendiği için daha fazla araştırma yapıldığını ayrıntılı olarak açıkladı. Bununla birlikte, bir Caravaggio olsun ya da olmasın, yetkililer eserin İtalyan natüralizminin mükemmelliğinin ve resimsel ustalığının bir örneği olarak görüyor ve bu nedenle kaynağı ne olursa olsun onu korumaya değer buluyorlar.

Bakanlık yaptığı açıklamada “Karakterlerin psikolojik tasvirleri, yüzlerin gerçekçiliği, İsa’nın vücudunu aydınlatan ışık gücü, üç karakterin etkileşimi ve izleyiciyle kurduğu iletişim gibi unsurlar, bu esere büyük bir sanatsal ilgi uyandırıyor” dedi.

Artık küçük tablonun aldığı koruma statüsü, eser sahiplerinin tabloyu satmaya karar vermeleri halinde hükümete beyan etmeleri gerektiriyor.

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