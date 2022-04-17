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“Küçük güzeldir” sergisi kapılarını açtı

İngiltere'nin başkenti Londra'da minyatür figür sergisi "Küçük güzeldir" açıldı.

Sozcu.com.tr
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“Küçük güzeldir” sergisi kapılarını açtı

Minyatür sanatının en büyük sanat gösterilerinden biri olan ‘Small Is Beautiful’ (Küçük güzeldir) sergisi İngiltere’nin başkenti Londra’da açıldı.

“Gezegendeki en uzun boylu insan” gibi hissetmenizi sağlayacak sergi, minik sanat eserleriyle dolu.

Sergide Lego figürlerinden şekerlemelere kadar birçok farklı malzeme kullanıldı.

Farklı ülkelerden 32 yerel ve uluslararası sanatçının 143 eserinin sergilendiği sanat olayı, izleyicilerine küçük ölçekli sanatın etkileyici dünyasını gösteriyor.

Sergiyi gezenler figürleri yakından ilgiyle izledi.

Sergi alanında, çocukların minyatür yapmayı deneyebilecekleri atölyeler de bulunuyor.
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