“Küçük güzeldir” sergisi kapılarını açtı
İngiltere'nin başkenti Londra'da minyatür figür sergisi "Küçük güzeldir" açıldı.
Minyatür sanatının en büyük sanat gösterilerinden biri olan ‘Small Is Beautiful’ (Küçük güzeldir) sergisi İngiltere’nin başkenti Londra’da açıldı.
“Gezegendeki en uzun boylu insan” gibi hissetmenizi sağlayacak sergi, minik sanat eserleriyle dolu.
Farklı ülkelerden 32 yerel ve uluslararası sanatçının 143 eserinin sergilendiği sanat olayı, izleyicilerine küçük ölçekli sanatın etkileyici dünyasını gösteriyor.
Sergi alanında, çocukların minyatür yapmayı deneyebilecekleri atölyeler de bulunuyor.