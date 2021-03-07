Küçük piyanist Engin, İspanya’da ikinci oldu

Antalya’da yaşayan Engin Tuzcuoğlu, henüz anne karnındayken müzikle tanıştı. Daha iki aylıkken babası Akın Tuzcuoğlu’nun çaldığı armonikaya tepki veren Engin, 3 yaşında gittiği kreşte ritim dersleri almaya başladı.

3.5 yaşında kendi kendine okumayı ve yazmayı çözen Engin, 4 yaşında da drama eğitimi almaya başladı. Annesinin telefonundaki piyano uygulaması sayesinde piyanoyla tanışan Engin’in bu enstrümana ilgisini keşfeden Fadime Tuzcuoğlu oğluna melodika aldı. Minik Engin, Youtube’de dinlediği her şarkıyı melodikayla çalınca 5 yaşında piyano eğitimine başladı.

BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

7 yaşında ilkokula başlayan Engin, aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı İlkokulu Piyano Bölümü’nü kazandı. Öğr. Gör. Gökçe Göktepe’den piyona eğitimi alan Engin, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde etti. Gittiği yarışma ve konserlerde kıvırcık saçlarıyla dikkati çeken Engin’in hedefi dünyaca ünlü bir piyanist olmak.

Engin Tuzcuoğlu, 2019 yılında Adana Çukurova Üniversitesi tarafından düzenlenen Rapsody 1’nci Uluslararası Piyano Festivali ve Yarışması’nda 3’üncü, 2019’da İzmir Mozart Akademi 5. Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali’nde ikinci oldu. Birçok festivalde de konser veren Engin, 2021 yılı ocak ayında İspanya’da düzenlenen Franz Liszt Center Piano Competition’da ikincilik elde ederek Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ

Piyano çalmayı çok sevdiğini anlatan Engin Tuzcuoğlu, Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde ettim. Türkiye’yi temsil ettim. En son İspanya’daki yarışmada 2’nci oldum. Masterclass kazandım. Masterclass’ı İtalyan bir öğretmenle yaptım. Çok az İngilizce bilmeme rağmen çok iyi anlaştık. Birlikte çalıştık. Şimdi İtalya’da düzenlenecek yarışmaya hazırlanıyorum. O yüzden çalışmalar yapıyorum” dedi. (DHA)