Küçük Prens’in 79 yıllık serüveni bu sergide

Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery'nin kaleme aldığı, 488 farklı dil ve lehçeyle dünyada en çok dile çevrilen hikaye kitabı Küçük Prens'in çeşitli baskılarından oluşan 'Dünyanın Küçük Prens Kitapları Sergisi', Ankara'daki kitapseverleri bekliyor.

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‘Dünyanın Küçük Prens Kitapları Sergisi’, 4 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Eskişehir Küçük Prens Kitap Müzesi işbirliği ile düzenlenen serginin küratörlüğünü koleksiyonerler Yıldıray Lise, Kazım İnal ve Mehmet Sobacı üstleniyor.,

Antoine de Saint-Exupery’nin ölümsüz klasiği Küçük Prens, 480’den fazla dile çevrilerek dünyanın en çok basılan kitaplarından biri.

Sergide, ilk kez yayımlandığı 1943’ten bugüne 488 farklı dil ve lehçede basılan kitabın, Türkçe dahil dünya dillerindeki yayımlanma süreci anlatılıyor. (İHA)