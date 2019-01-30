‘Küçük Şeyler’de büyük dayanışma

Babamın Kanatları filmiyle beğeni toplayan Kıvanç Sezer, 'Küçük Şeyler' filmi için yönetmenlik koltuğuna oturdu. Bakanlık, filmi desteklemedi ancak geçtiğimiz yıl Kelebekler ile Sundance Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alan Tolga Karaçelik, Sezer'e destek oldu.

Kıvanç Sezer, ikinci uzun metraj filmi Küçük Şeyler için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek alamadı. Söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından “Bakanlık kurulu yeni filmim Küçük Şeyler'i desteklemeye değer bulmamış. Canları sağ olsun. Ama ben o filmi yapacağım!” diye duyuran Sezer’e yine başka bir sinemacı destek verdi. O isim Gişe Memuru, Sarmaşık ve Kelebekler’in yönetmeni Tolga Karaçelik’ti. Karaçelik, Twitter’dan, “Yarın Kıvanç Sezer'in yeni filminin ilk günü. Destek olabilmek adına yapımcısı oldum. Dayanışarak filmi çekmeye başladık, bu film çekilecek. Buradayız ve üretmeye devam ediyoruz, edeceğiz” mesajını paylaştı.

BİR DESTEK DE ECE DİZDAR’DAN

Sezer’e bir destek de başarılı oyuncu Ece Dizdar’dan geldi. Dizdar, bağımsız yapımların ancak dayanışma ile çıktığını söyleyerek, “Ben de bir sahneyle Kıvanç'ın yanında olacağım. Bol şans dostlar, yol açık olsun!” ifadelerini kullandı.