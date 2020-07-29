KüçükÇiftlik Park kapılarını tiyatro ile açıyor

KüçükÇiftlik Park, seyircisinden ayrı düşen ve zor günler geçiren tiyatrolara kapılarını açtı. KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanan yeni sahnesinde farklı tiyatro gruplarının sevilen oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

KüçükÇiftlik Park'ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe'nin sahnesi sayesinde sevilen tiyatro oyunları, KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda seyircisiyle yeniden buluşmak için gün sayıyor.



Oyunlar 13 Ağustos – 15 Ekim tarihleri arasında sahnelenecek.

Yalnızca online biletleme sisteminin kullanılacağı, kapıda bilet satışının yapılmayacağı etkinliklerde misafirlerin alana girişleri ateş ölçümü yapıldıktan sonra sağlanacak. Birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan KüçükÇiftlik Park'ta, hijyen kuralları en üst düzeyde sağlanacak. URU organizasyonuyla hayata geçirilen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu havaların serinlediği sonbahar akşamlarına kadar devam edecek.



İŞTE, PROGRAM

13 Ağustos Perşembe / Kibarlık Budalası – Tiyatro Kedi

14 Ağustos Cuma / Cimri – Semaver Kumpanya

20 Ağustos Perşembe / Bir Baba Hamlet – Baba Sahne

21 Ağustos Cuma / Bir Baba Hamlet – Baba Sahne

22 Ağustos Cumartesi / Basit Bir Ev Kazası – Baba Sahne

27 Ağustos Perşembe / Yaşamaya Dair – Dostlar Tiyatrosu

28 Ağustos Cuma / Alevli Günler – İstanbul Halk Tiyatrosu

29 Ağustos Cumartesi / Alevli Günler – İstanbul Halk Tiyatrosu

3 Eylül Perşembe / Sesin Resmi – DOT

10 Eylül Perşembe / İki Bekar – Duru Tiyatro

17 Eylül Perşembe / Kral Lear – Oyun Atölyesi

18 Eylül Cuma / Kral Lear – Oyun Atölyesi

25 Eylül Cuma / Üçü Bir Arada – İstanbul Halk Tiyatrosu

26 Eylül Cumartesi / Travis Pine – Halktan Biri – KomediaTürk İstanbul

30 Eylül Çarşamba / Kızlar ve Oğlanlar – Craft Tiyatro

2 Ekim Cuma / Otelde Cinayet – Duru Tiyatro (Prömiyer)

15 Ekim Perşembe / Bir Zamanlar Gazinoda – Sahne Tozu Tiyatrosu