KüçükÇiftlik Park’ta rock rüzgarı esiyor

İstanbul'un açık hava konser mekanlarından Küçük Çiftlik'te konserler devam ediyor. Duman, Manga, Pentagram, Büyük Ev Abulakada, Yüzyüzeyken Konuşuruz'dan sonra sıra 12 Eylül'de sıra Adamlar, Jakuzi ve Hedonutopia olacak.

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KüçükÇiftlik Park'ta 9 Temmuz'da Duman konseriyle başlayan, manga, Pentagram ve Büyük Ev Ablukada ile devam eden konser serisi hız kesmeden en sevilen rock gruplarını müzik severlerle buluşturmaya devam ediyor.

İki gün üst üste dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatan Büyük Ev Ablukada'nın ardından Yüzyüzeyken Konuşuruz sahneye çıktı.



HAVALAR SOĞUMADAN

Havalar serinlemeden açık havada konser keyfi yaşamak isteyenler, 22 Ağustos Pazar akşamı gerçekleşen Yüzyüzeyken Konuşuruz konserinde buluştu.

Park'ta Rock konser serisi 12 Eylül Pazar akşamı alternatif Türkçe Rock müziğin son dönemdeki iyi gruplarından Adamlar, Jakuzi ve Hedonutopia ile devam edecek.