Kukla sanatçıları 4. Uluslararası Ankara Kukla Festivali’nde buluşuyor

4. Uluslararası Ankara Kukla Festivali, 12-21 Ekim 2018 tarihleri arasında dokuz farklı ülkeden ve üç değişik şehirden kukla tiyatrolarını ağırlamaya hazırlanıyor.

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Tiyatro Tempo ve Ankara Üniversitesi ortaklığında, DenizBank ana sponsorluğunda gerçekleşecek 4. Uluslararası Ankara Kukla Festivali, 12-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, 12 Ekim tarihinde Tiyatro Tempo'nun ‘Köpek Olmak İstemiyorum' ve Moldova'dan İzvoraşul Vesel Tiyatrosu'nun ‘Prenses Benek' adlı çocuklara yönelik oyunlarıyla başlayacak. 21 Ekim'de sergilenecek son oyun ise İstanbul'dan Tarla Zanat grubunun ‘Çerveçe İki' adlı oyunu olacak.

Festivalin yetişkinler için resmi açılış oyunu ise Tiyatro Tempo tarafından sergilenecek. Tempo'nun Ankara Üniversitesi –D.T.C.F. Farabi Sahnesi'nde sergileyeceği yetişkin kukla oyunu ‘Sokrates'in Son Gecesi' isimli oyun olacak. Bulgar sanatçılarla ortaklaşa gerçekleştirilecek bu oyunda Petar Todorov, Stefan Tsanev'in aynı adlı özgün oyunundan kukla sahnesi için bir metin oluştururken, Hanna Schwartz'ın sahne tasarımı, Marina Yüce ve Haluk Yüce oyunculuğuyla izleyici ile buluşacak.



YURT DIŞINDAN KONUKLAR AĞIRLANACAK

Bu yıl katılan ülkelerin elçiliklerinin de destek verdiği festivale yurt dışından Avusturya, Tayvan, Moldova, Avustralya, Hollanda, Bulgaristan, İsrail, Fransa ve Beyaz Rusya'dan kukla tiyatroları katılacak. Türkiye'den Tiyatro Tempo dışında İstanbul'dan üç, Eskişehir'den de bir topluluk festivalde yer alacak. İstanbul'dan festivale katılan konuklardan biri de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu olacak. Ali Poyrazoğlu, içinde kukla üzerine fıkra, küçük hikayeler ve kendi kukla deneyimlerinin de yer aldığı ‘Asi Kuş' adlı interaktif oyunuyla Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nin resmi kapanış oyununu sergileyecek.