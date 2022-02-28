Kullanılmayan 20 ayrı alfabeyle yazı yazıp turistlere satıyor

Bursa'da el sanatları öğretmeni Hayri Tekgöz, dünyada şu an resmi olarak kullanılmayan alfabelerle yazı yazıp bunları turistlere satıyor. Tekgöz'ün yazıları büyük rağbet görüyor.

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Tarihi Yeşil semtinde hediyelik eşya dükkanı bulunan Hayri Tekgöz, 23 yıldır kaligrafi sanatıyla uğraşıyor.

Bursa’nın tarihi yeşil ve türbe ve camisini ziyarete giden yerli ve yabancı turistlere dünyada şu an kullanılmayan her biri binlerce yıllık alfabelerle isim ve soy isimlerini tabak, kağıt ve ahşaba kaligrafi sanatıyla yazarak satışını yapıyor.

Tekgöz’ün yazdığı yazılar çok beğeniliyor. Bu yazılar ürünün kalitesine göre 30 ila 200 lira arasında müşteri buluyor.

“GENELLİKLE AİLELERİNİN İSMİNİ YAZDIRIYORLAR”

Hayri Tekgöz, “Farklı medeniyetlere ait şu an kullanılmayan 20 ayrı alfabeyle yazı yazıyorum. Bu yazıları tabak, kağıt ve ahşaba yazıyorum. Turistler genellikle ailelerinin ismini yazdırıyor. Dünyada zamanında kullanılmış şu an kullanılmayan 20 alfabe öğrendim. Bu alfabelerle süs eşyalarına yazılar yazarak bunları turistlere 30 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum” dedi. (İHA)